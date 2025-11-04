نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة الزمالك للسوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استبعاده من قائمة الأبيض التي تخوض بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وقال ناصر منسي في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" تقديم الإعلامي خالد الغندور: "أحترم وجهة نظر الجهاز الفني لنادي الزمالك باستبعادي من قائمة الفريق المشاركة في السوبر".

وأضاف: "لا توجد أي مشاكل بيني وبين الجهاز الفني أو أي فرد في نادي الزمالك، واستبعادي وجهة نظر فنية وأحترمها وأتمنى التوفيق لنادينا في السوبر".