نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد يانغو بلاي في نوفمبر... "الشاطر" و"۲ قهوة" وأعمال حصرية لا تُفوَّت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل يانغو بلاي، التطبيق السوبر ترفيهي، تقديم أحدث الإنتاجات الترفيهية للمشاهدين في المنطقة، مع إطلاق مجموعة جديدة من الأفلام والمسلسلات المميزة خلال شهر نوفمبر، تتنوع الإصدارات الجديدة بين الدراما والكوميديا لتلبي أذواق الجمهور المختلفة.

فيلم “الشاطر”

تتضمن قائمة العروض الحصرية لشهر نوفمبر مجموعة من أبرز الإضافات الجديدة، من بينها فيلم "الشاطر" الذي يُعرض حصريًا على يانغو بلاي ابتداءً من ١٣ نوفمبر بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، الفيلم من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، ومصطفى غريب، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوّق حول دوبلير محترف تتسبب طبيعة عمله الخطِرة في سلسلة من المواقف المضحكة والمليئة بالمفاجآت التي تغيّر مجرى حياته.

مسلسل "۲ قهوة"

أما على صعيد الدراما، فينضم مسلسل "۲ قهوة" من بطولة أحمد فهمي ومرام علي إلى قائمة العروض الحصرية على يانغو بلاي خلال شهر نوفمبر، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول شخصية تواجه تحديات مهنية وتقع في قصة حب جديدة، قبل أن تعود طليقته لتقلب موازين حياته من جديد.

موعد عرض "ورد وشوكولاتة"

ويستمر عرض أحدث إنتاجات يانغو الأصلية "ورد وشوكولاتة" بطولة محمد فراج وزينة، والذي يُعرض أسبوعيًا كل يوم خميس في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

افلام يانغو بلاي

كما يقدم التطبيق مجموعة من الأفلام المميزة مثل "عالماشي" بطولة علي ربيع و"الصف الأخير"، إلى جانب مجموعة من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا والتي ستتوفر على مدار الشهر لمحبي المشاهدة المتواصلة مثل "لام شمسية" و"تقابل حبيب".

يانغو بلاي

من خلال هذه الإصدارات الجديدة، يواصل يانغو بلاي ترسيخ مكانته كوجهة رائدة للمحتوى العربي المتميز، ملتزمًا بتقديم أحدث وأضخم الإنتاجات الترفيهية للجمهور في المنطقة، واضعًا المشاهد في قلب التجربة السينمائية والدرامية المليئة بالإبداع والتنوع.

اشتراكًا تجريبيًا مجانيًا

ويقدّم التطبيق حاليًا اشتراكًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا في مصر والخليج، مما يتيح للمستخدمين فرصة استكشاف مكتبة ضخمة من المحتوى الحصري والمتميز المصمم لتلبية مختلف الأذواق.