إيمان يوسف تنضم مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" مع ياسر جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة إيمان يوسف للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2026، من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "كلهم بيحبوا مودي"، ومن بطولة النجم ياسر جلال، فيما يتولى إخراج العمل المخرج أحمد شفيق.



وعلى صعيد آخر، أنهى ياسر جلال مؤخرًا تصوير مسلسل جديد بعنوان "للعدالة وجه آخر"، وهو عمل درامي تشويقي من نوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة. تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تتورط فيها عائلة إعلامي شهير يُدعى فؤاد السرجاني، يجسد شخصيته ياسر جلال.



وتتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والغموض، حيث يسعى الأب جاهدًا لإثبات براءة ابنه المتهم بقتل فتاة شابة، لتبدأ رحلة مليئة بالمفاجآت وكشف الأسرار التي تقلب موازين الأسرة، وتؤدي إلى نهاية غير متوقعة.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان يوسف كان من خلال مسلسل "الغاوي" إلى جانب النجم أحمد مكي، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "تيتا زوزو" من بطولة إسعاد يونس ومحمد كيلاني.