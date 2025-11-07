كريم محمود عبد العزيز يتصدر تريند جوجل وسط عاصفة شائعات جديدة عن زواجه من دينا الشربيني!.. والنجمان يلتزمان الصمت



في مفاجأة أعادت الجدل إلى الواجهة مجددًا، تصدّر النجم كريم محمود عبد العزيز تريند محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار جديدة تزعم تطور علاقته بالفنانة دينا الشربيني إلى الزواج، وسط صمت تام من الطرفين، واهتمام واسع من الجمهور الذي يتابع تفاصيل القصة منذ شهور.

فمنذ بداية التعاون بين كريم ودينا في فيلمهما الجديد “طلقني”، بدأ الحديث عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما، خاصة بعد ظهورهما المتكرر في مناسبات فنية وحفلات خاصة. إلا أن كريم كان قد حسم تلك الشائعات قبل ثلاثة أشهر فقط، عندما نشر صورة رومانسية مع زوجته آن الرفاعي عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وعلّق عليها بكلمة واحدة “بحبك”، في تأكيد واضح لاستمرار حياته الزوجية المستقرة.

ورغم هذا النفي القاطع، إلا أن الأحاديث عادت من جديد خلال الأيام الأخيرة، حيث تداولت بعض الصفحات والمصادر أخبارًا غير مؤكدة تفيد بأن العلاقة بين النجمين تطورت إلى الزواج بالفعل، وهو ما أكده بعض المقربين حسب ما نُقل عنهم في تصريحات خاصة لموقع اليوم السابع، مشيرين إلى أن “إعلانًا رسميًا” قد يكون قريبًا خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي زاد من حدة الجدل والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

روبي تشعل الأزمة مجددًا بـ "قلبي بلاستيك"

الجدل اشتعل أكثر بعد أن أعادت الفنانة روبي نشر مقطع فيديو من أحد حفلاتها على خاصية “استوري” بحسابها على “إنستجرام”، ظهرت فيه دينا الشربيني وهي تشاركها الغناء في أغنية “قلبي بلاستيك”، بينما كان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي ضمن الحضور في الحفل نفسه.

ورغم أن المقطع قديم، إلا أن إعادة نشره في هذا التوقيت أثارت استياء البعض، خصوصًا بعد أن اعتبر البعض أن الأمر يحمل تلميحات غير مناسبة، مما أدى لتفاعل كبير على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض.

رد ناري من ابنة كريم محمود عبد العزيز

اللافت أن الأزمة لم تقف عند هذا الحد، إذ جاء أول تعليق من كندة كريم محمود عبد العزيز، ابنة الفنان من زوجته آن الرفاعي، ليشعل مواقع التواصل أكثر.

فقد علّقت كندة على أحد حسابات الفانز المخصصة لوالدها ووالدتها على “إنستجرام” بعد الهجوم على فيديو روبي قائلة:“الاتنين دول أصلًا فستك، وأنا بكرههم، ووالدي ووالدتي مينفعش يتحطوا في فيديو في استوري أي أكونت لواحدة فيهم”.

تصريح كندة الصريح اعتبره الجمهور ردًا غير مباشر على الشائعات، ورسالة واضحة للدفاع عن أسرتها ووالديها، ما جعلها تتصدر الترند مع والدها وتصبح محل اهتمام واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم ودينا ينتظران عرض “طلقني”.. والكوميديا تجمعهما على الشاشة

على الصعيد الفني، ينتظر الجمهور قريبًا عرض فيلم “طلقني” الذي يجمع بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني في ثنائي فني جديد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول رجل يُطلّق زوجته ويبدأ حياة جديدة، بينما تتحمل هي مسؤولية الأبناء وحدها، قبل أن تنقلب الأوضاع رأسًا على عقب عندما يواجه أزمة مالية خانقة تدفعه لطلب مساعدتها ببيع منزل العائلة لإنقاذه من السجن، لتبدأ سلسلة من المواقف الساخرة والمفارقات الإنسانية.

ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في دور العرض قريبًا، وسط توقعات بأن يشهد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا للكيمياء الواضحة بين النجمين على الشاشة، والتي كانت أحد الأسباب وراء تداول الشائعات الأخيرة.

وبينما يلتزم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني الصمت التام تجاه ما يُثار حول علاقتهما، يبقى الجمهور في حالة ترقب مستمر لأي تأكيد أو نفي رسمي، ليظل هذا الثنائي الفني محور أحاديث السوشيال ميديا حتى إشعار آخر.