ناصر ماهر رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

أحمد جودة - القاهرة - حصل ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتسلم ناصر ماهر الجائزة من اللجنة المنظمة للبطولة عقب انتهاء اللقاء في أرضية الملعب.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية