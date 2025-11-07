نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالله السعيد يشيد بروح الفريق الأبيض بعد الفوز على بيراميدز والتأهل للنهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الزمالك سعادته بالفوز على بيراميدز في مباراة اليوم والتأهل لنهائي بطولة السوبر المحلي.

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي:" نسعى للفوز في المباراة النهائية وإهداء اللقب للجماهير خاصة وأنها بطولة مهمة وسط ظروف صعبة".

وتابع:" تحدثنا مع بعض كلاعبين قبل المباراة وكان اللقاء بمثابة التحدي الكبير، ونجحنا في تحقيق المطلوب، وأمامنا حاليًا مواجهة مهمة في النهائي".

واختتم السعيد قائلًا: «الجميع كان في حالة تركيز كبيرة، وقدمنا المطلوب أمام بيراميدز، ونسعى إلى أن نكون أكثر تركيزًا خلال الأيام المقبلة، لأن الفريق يحتاج إلى تحقيق بطولة السوبر التي ستُحدث فارقًا كبيرًا مع اللاعبين والجماهير».

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية

