القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر إسلام صيام، مدير أعمال الفنانة روبي، بيانًا رسميًا نشر عبر خاصية "ستوري" على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، استنكر خلاله الزج باسمها في خلافات أسرية تخص إحدى العائلات الفنية الشهيرة.

روبي تستنكر الزج باسمها في خلافات أسرية وتوضح إدارة حساباتها عبر مختصين



وقال صيام في البيان: «تستنكر الفنانة روبي ما نُشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بأي خلافات أسرية تخص إحدى الأسر الفنية في مصر، كما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

حرص روبي علي الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع زملائها



وتابع البيان، روبي تحرص دائمًا على الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع زملائها في الوسط الفني، ولم تكن يومًا سببًا في أي أزمة أو طرفًا في أي خلاف من أي نوع.

إدارة حسابات روبي



واختُتم البيان، تؤكد روبي على أن الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تُدار بواسطة فريق مختص من مسؤولي السوشيال ميديا (باستثناء إنستجرام)، وليست تحت إدارتها الشخصية، مشيرًا إلى أن أي محتوى يُنشر على تلك الحسابات لا يستهدف أي طرف، ولا يُقصد به التلميح أو الإيذاء لأي شخص.