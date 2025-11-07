نقل المطرب إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير



القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض المطرب إسماعيل الليثي لحادث سير مروع على طريق أسيوط أثناء عودته من إحياء حفل غنائي، بعد أن اصطدمت سيارته بأخرى، ما أسفر عن نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج.

وكان الليثي قد ظهر مؤخرًا في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، حيث تحدث عن محطات مؤثرة في حياته، أبرزها فقدانه لنجله الذي رحل في حادث مأساوي بعد سقوطه من شرفة المنزل بالطابق العاشر، وهو ما ترك أثرًا نفسيًا عميقًا في نفسه وأسرته.

وقد أدى الليثي وزوجته مناسك العمرة على روح ابنه، في لفتة مؤثرة تعكس مدى تعلقهما به. كما كانت الفنانة وفاء عامر من أوائل من قدموا واجب العزاء، بزيارتها لعائلة الليثي في إمبابة. وأعرب الفنان في تصريحات سابقة عن حزنه الكبير قائلًا: "ضاضا كان أجمل حاجة في حياتي.. أخويا وابني وصاحبي."