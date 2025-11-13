نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي" اليوم وغدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نانسي عجرم ستكون ضيفة حلقتي اليوم الخميس وغدًا الجمعة على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON. خلال اللقاء، ستكشف نانسي عن تفاصيل حياتها الفنية والشخصية، وستقدم مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور في أجواء مليئة بالبهجة والطرب.

الإعلامية منى الشاذلي سبق ونشرت البرومو الدعائي للحلقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "الخميس والجمعة.. الميجا ستار نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي".

آخر أعمال نانسي عجرم

آخر أعمال نانسي عجرم هو ألبوم "نانسي 11" الذي طرحته في يوليو الماضي، ويضم 11 أغنية متنوعة بين الرومانسي والإيقاعي، كما تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة" تكريمًا للملحن الراحل محمد رحيم.