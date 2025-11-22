نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يزيح الستار عن الأتوبيس الجديد للفريق الأول بهوية تعكس تاريخ النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس رؤية مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، نحو تعزيز الهوية التاريخية للنادي وتطوير منظومته وفق متطلبات الفريق الأول، كشف النادي عن الحافلة الجديدة الخاصة بالفريق، بعد الانتهاء من تصميمها وتجهيزها بالكامل.

وجاء الأتوبيس الجديد مزدانًا بشعار النادي وألوانه التقليدية، إضافة إلى الهوية البصرية للمقاولون العرب، ليكون بمثابة واجهة رسمية تعبر عن تاريخ النادي وعراقته.

ومن المنتظر أن يظهر الأتوبيس للمرة الأولى في مباراة الفريق المقبلة، على أن يرافق اللاعبين في جميع الاستحقاقات القادمة، بهدف توفير أعلى درجات الراحة وتنظيم عملية انتقال الفريق بين الملاعب.

المقاولون العرب في الدوري المصري

وكان الفريق، بقيادة المدير الفني سامي قمصان، قد تعادل مع سموحة بنتيجة 1–1 ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

ويحتل ذئاب الجبل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 13 لقاءً حقق خلالها فوزًا وحيدًا وتعادل في 7 مباريات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 7 أهداف فيما استقبلت شباكهم 12 هدفًا.