الكبد في خطر!أفاد أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد سيرغي فيالوف، أن الإفراط في تناول الكحول والطعام، وزيادة الحديد، والفركتوز الموجود في المنتجات الخالية من السكر، من أكثر العادات التي تضر بالكبد.

وأوضح فيالوف أن الكحول هو السبب الرئيسي لمشاكل الكبد، لكن كثيرين يقللون من تأثيره الفعلي، غير مدركين كمية الإيثانول النقي في المشروبات، حيث تبلغ الجرعة الطبيعية النموذجية للرجال 30–40 مل، وللنساء 25–30 مل. وأوضح طريقة احتساب كمية الكحول المستهلكة بضرب حجم المشروب بالنسبة المئوية للكحول فيه.

كما حذر من الفركتوز المخفي في المنتجات الخالية من السكر، الذي يتحول مباشرة إلى دهون في الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني مع زيادة الاستهلاك.

وأشار فيالوف إلى أن بعض العادات مثل شرب الماء، ممارسة الرياضة، أو نمط النوم، لا تؤثر مباشرة على صحة الكبد، بينما بعض الأعشاب ومكملات تنظيف الكبد قد تشكل خطرا. كما لفت إلى أهمية صحة الأمعاء، إذ تحتوي على بكتيريا تفرز مواد إما مفيدة أو مضرة للكبد، ما يستدعي مراقبة مشاكل مثل الانتفاخ أو صعوبة تحمل الأطعمة النباتية.

وأكد أن المشكلة الأساسية في أمراض الكبد هي غياب الأعراض المبكرة، لأن الكبد لا يحتوي على نهايات عصبية، ما يجعل الشعور بالألم غير موجود. ولتشخيص الحالة بدقة، ينصح بإجراء تصوير مرونة الكبد لقياس نسبة الدهون بدلاً من الموجات فوق الصوتية التقليدية.

وقال:”يمكن علاج مشكلات الكبد الحالية بنسبة 50–100% خلال حوالي ستة أشهر، أي أن الكبد قادر على استعادة حالته الطبيعية خلال عام إذا لم تتجاوز المشكلة مرحلة اللاعودة”.