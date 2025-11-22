نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابطة المصرية تبرز دوليًا في اجتماع اتحاد الروابط العالمية بأثينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت رابطة الأندية المحترفة المصرية لكرة القدم في أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية، والذي استضافته العاصمة اليونانية أثينا بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 رابطة محترفة حول العالم.

ومثّل الرابطة المصرية في هذا الحدث الدولي الدكتور خالد رفعت، مستشار الشؤون الدولية، الذي شارك في تنظيم جزء من فعاليات الاجتماع بالتعاون مع السيدة كاتيا كوكسينغ، مستشارة رابطة المحترفين اليونانية.

وشهد الاجتماع حضور نخبة من قيادات الروابط الدولية، يتقدمهم ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ورئيس اتحاد الروابط العالمية، إلى جانب وفود من كبرى الدوريات العالمية.