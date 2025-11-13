نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر رياض يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولة، الذي يعد من أبرز الفعاليات السينمائية في العالم العربي، أجواءً مميزة.

وتألق الفنان عمر رياض، بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار على الريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، التي أقيمت تحت رئاسة الفنان حسين فهمي.



مسلسل "اتنين قهوة"



ومن المقرر أن يعرض لعمر رياض لعرض مسلسل "2 قهوة" الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد فهمي، مرام علي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، مي القاضي، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمري، وهبة الأباصيري، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي.