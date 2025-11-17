نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كادرات موازية 2025 يهزّ القاهرة السينمائي برحلة بصرية تخطف الأنفاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "كادرات موازية – Parallel Frames 2025" في تجربة تُقام للمرة الأولى ضمن الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي.

وجاء افتتاح المعرض داخل قاعتي الباب سليم وصلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، على أن يستمر حتى 22 نوفمبر 2025، ليضيف بعدًا جديدًا وغير مسبوق لفعاليات المهرجان.

وقال الدكتور قانوش إن المعرض يأتي برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي وجّه بتنظيم تجربة بصرية متكاملة داخل المهرجان، حيث يلتقي حسّ السينما بروح الفن التشكيلي في مساحة واحدة، تعيد تشكيل علاقة الجمهور بالصورة، وتفتح بابًا واسعًا للتجريب والإبداع وإعادة التأمل.

وأكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية أن المعرض يشكّل نافذة استثنائية لعشاق السينما والفنون البصرية على حد سواء، إذ يتيح لهم اكتشاف مناطق التماس بين الكادر السينمائي والتكوين التشكيلي، في رحلة تكشف كيف يمكن للصورة أن تعبر بين عالمين دون أن تفقد جوهرها أو تأثيرها.

وأوضح قانوش أن المحور الرئيسي للمعرض يتمثل في تتبّع التطور التاريخي للأفيش السينمائي، باعتباره ليس مجرد ملصق دعائي، بل عملًا فنيًا يوثّق تحولات السينما في مصر والعالم العربي.

وقال إن الأعمال المعروضة تكشف تاريخًا ثريًا يبدأ من الرسم اليدوي للأفيشات الأولى، مرورًا بمرحلة الصورة الفوتوغرافية في السبعينيات، وصولًا إلى التصميم الرقمي الذي سيطر على التسعينيات وما بعدها، مع ما رافق كل مرحلة من تغيرات جمالية وتقنية أثرت في الشكل واللغة البصرية للملصق.

وأكد أن الزائر لا يشاهد مجموعة لوحات فنية فحسب، بل يقرأ ذاكرة كاملة للسينما المصرية من زاوية جديدة، حيث يحمل كل أفيش ملامح عصره، جمالياته، ومدارسه الفنية، ليصبح المعرض مساحة حية تربط بين الحنين إلى الماضي ورؤية تشكيلية معاصرة.

واختتم الدكتور وليد قانوش بأن إدراج المعرض لأول مرة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الفنون المختلفة، وتأكيد حضور الفن التشكيلي داخل أحد أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة، في تجربة تثري الثقافة البصرية وتعيد صياغة علاقة الجمهور بالصورة السينمائية.