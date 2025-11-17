نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يخضع لجراحة دقيقة بعد تعرضه لأزمة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع نجم الجيل تامر حسني خلال الأيام الماضية لجراحة دقيقة، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة استدعت إجراء عدة فحوصات وتحاليل طبية قبل أن يقرر الأطباء ضرورة التدخل الجراحي.

وأكدت مصادر مقربة من نجم الجيل أنه تامر حسني يلتزم حاليًا بفترة الراحة التامة في منزله برفقة أسرته والمقربين منه، في انتظار نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجراها بعد العملية، للإطمئنان على صحته قبل العودة لممارسة نشاطه الفني بشكل طبيعي.

تامر حسني

ولم يعلن نجم الجيل عن حالته الصحية حفاظًا على راحة محبيه ومنع شعورهم بالقلق، بينما يستعد لاحقًا لاستئناف أعماله الفنية بعد استقرار وضعه الصحي.

نجاح كبير لجولة نجم الجيل تامر حسني في أوروبا



في سياق منفصل، عبّر تامر حسني عن سعادته الكبيرة بعد حفله الأخير في فرنسا، موجّهًا رسالة شكر للجمهور من جميع الجاليات العربية والأجنبية، قائلًا إن محبتهم ودعمهم الكبير أسعده وأشعره بالفخر أمام الجميع.

تامر حسني يشيد بـ كريستيانو رونالدو

نشر تامر حسنى عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» فيديو يبرز مهارات وأهداف رونالدو معلقًا عليها: «يا جماعة أنا مش عارف أنا بحب الراجل ده ليه قوى كده والله معرفش بحبه حب مش عادى مجتهد أخلص لعمله ولمشواره بطريقة محتاجة كتب تشرحها».

وتابع: «راجل خارق عنده قفزة عمرى ما شوفتها بحسه بيمشى فى الهوا شكل حركته شوفوا إزاى ثابتة وفيها ثقة مش طبيعية وهو بيرقص اللعيبة ولا لما بيدخل أهداف بكعب رجله تحسه عايز يقول دى أسهل حاجة عندي».

وأضاف: «المهم أنا بحبه قوى وبفضل أتفرج على مجهوده ولعبه ومشواره كل ما يبقى ما عنديش شغل».

