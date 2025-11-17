نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي ألفونس يتصدر تريند جوجل بعد إخلاء سبيله في قضية حيازة مخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان شادي ألفونس مؤشرات البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، عقب قرار نيابة قصر النيل بإخلاء سبيله على ذمة قضية اتهامه بحيازة مواد مخدرة، في واقعة شغلت الرأي العام والجمهور على نطاق واسع.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات الأولية في الواقعة أن شادي ألفونس كان يستقل سيارته بميدان التحرير، حيث قامت دورية أمنية بتفتيش السيارة، وعثر بداخلها على 5 جرامات من مخدر الماريجوانا في المقعد الخلفي.

وأضافت التحريات أن الفنان اعترف بحيازة المخدرات، وأوضح أن السيارة ملكه، وأنه كان يقوم بتوصيل زوجته إلى الميدان لتقديم أوراقها لوظيفة. بعد ذلك تم القبض على شادي ألفونس واقتياده إلى قسم الشرطة لإجراء التحقيقات، قبل أن يتم عرضه على النيابة التي قررت في النهاية إخلاء سبيله.

ردود الفعل

قرار الإخلاء أثار موجة واسعة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لتساهل النيابة وبين منتقد لتصرف الفنان. تصدر اسم شادي ألفونس الترند عقب انتشار تفاصيل الواقعة وقرار النيابة، فيما حرص بعض الجمهور على الدفاع عن الفنان مؤكدين أنه وقع في خطأ صغير لن يؤثر على مسيرته الفنية.

على الرغم من الجدل الكبير، يبدو أن شادي ألفونس سيواصل نشاطه الفني بعد أن أنهت الجهات القضائية الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. وتبقى أنظار المتابعين والجمهور متجهة لمعرفة رد فعل الفنان بعد هذه الأزمة، وتأثيرها على أعماله المقبلة.