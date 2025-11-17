نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية للكينج.. سامح حسين يسرق القلوب بلحظة صفا على البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد اتسم بالبساطة والعُمق في آن واحد، خطف الفنان سامح حسين الأنظار خلال ظهوره الأخير على أحد الشواطئ، حيث ظهر وهو يستمتع بنسيم البحر الهادئ بينما تصدح في الخلفية أغنيات الكينج محمد منير، ليصنع حالة فنية وإنسانية غير مألوفة للجمهور.

اللقطة التي تداولها متابعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن مجرد صورة على الشاطئ، بل بدت كنافذة تكشف الكثير عن الحالة المزاجية التي يعيشها سامح حسين في هذه الفترة، فقد بدا غارقًا في حالة من التأمل والاسترخاء، وكأنه يختار الابتعاد عن صخب الحياة اليومية، متخففًا من الضغوط ومكتفيًا بصفاء البحر والموسيقى التي ترتبط بذاكرة أجيال كاملة.

وتزامن المشهد مع كلمات منير الشهيرة: «لا أبتغي وصل من يبغي مفارقتي.. ولا ألين لمن لا يشتهي ليني»، وهي كلمات وصفها الجمهور بأنها تعكس انسجامًا تامًا مع الحالة النفسية التي بدا عليها سامح، بين قوة داخلية وهدوء ظاهر، وبين رغبة في

استعادة طاقة الحياة بعيدًا عن الضجيج

حالة هدوء تكشف وجهًا آخر للفنان

ورغم أن سامح حسين عُرف دائمًا بخفة دمه وأدواره الكوميدية التي تصنع البهجة، فإن هذه اللحظة قدمت جانبًا مختلفًا من شخصيته؛ جانبًا أكثر نضجًا، أقرب إلى التأمل والهدوء والبحث عن مساحة شخصية وسط زحام أعماله الفنية.

ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع حالة من الانتعاش يعيشها الفنان في الآونة الأخيرة، بعد مشاركته في عدد من الأعمال المتنوعة، من بينها: برنامج "قطايف" الذي عُرض في رمضان 2025 وحقق حضورًا جماهيريًا لافتًا، كما شارك في فيلم "استنساخ" الذي بدأ الترويج له مؤخرًا، وسط توقعات بنجاحه في شباك التذاكر، وايضا فيلم "تحت الطلب" الذي انتهى تصويره مؤخرًا وينتظر موعد طرحه في دور العرض.