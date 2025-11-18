الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار مغني المهرجانات المصري مسلم موجة واسعة من الجدل بعد ظهوره في برومو برنامج من قريب الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة دجلة، حيث أدلى بتصريحات صادمة حول حياته الشخصية والفنية.

مسلم يطلاق زوجته على الهواء مباشرة ويثير الجدل .. فيديو

في خطوة غير مسبوقة، أعلن مسلم خلال الحلقة طلاق زوجته على الهواء مباشرة، وهو ما وصفه الجمهور بالمشهد الصادم، خاصة أنه جاء أمام الكاميرات. وكشف عن خلافات عائلية كبيرة قائلاً: "أختار أدخل النار ولا أصالح أختي.. وأشوفها في الجنة".

كما تحدث عن ضغوط نفسية قاسية مرّ بها، كاشفاً للمرة الأولى عن محاولته الانتحار داخل أحد الفنادق، موجهاً رسالة إلى جمهوره بضرورة دعم الفنانين نفسياً، مؤكداً أن الشهرة لا تعني السعادة.

وفي سياق حديثه العاطفي، صرّح مسلم بأنه يحلم بالزواج من الفنانة هيفاء وهبي، لكنه رفض فكرة الارتباط بأي فتاة من الوسط الفني قائلاً: "أدفن نفسي لو اتجوزت من الوسط الفني لأنها بتتباس وتتحضن".

كما وجّه انتقاداً لاذعاً للفنان عمر كمال قائلاً إنه لا يستحق الحديث عنه، وتطرّق إلى أزماته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، إضافة إلى كشفه عن حقيقة عودته للفنانة يارا تامر، ومشاريعه الغنائية الجديدة التي حققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل.

من أبرز أعماله الأخيرة: باشا، السكة اللي تودي، ديتو أنا بابا مع بوسي، شافوني غلط، إلى جانب تعاونه مع أحمد الفيشاوي في أغنية إمبابة أجمل من باريس ضمن الحملة الدعائية لفيلم رهبة.