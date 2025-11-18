الرياض - كتبت رنا صلاح - تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع سفارة تونس في الأردن، عروضا لأفلام المخرج التونسي الناصر الخمير "ثلاثية الصحراء" وبحضور المخرج، ابتداء من مساء بعد غد الخميس ولمدة ثلاثة أيام في سينما تاج مول بعمان.

عرض أفلام المخرج التونسي الناصر الخمير: ثلاثية الصحراء

ووفق بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، سيعرض في اليوم الأول مساء الخميس المقبل الفيلم الدرامي الفانتازي الطويل "الهائمون"، وهو ناطق بالعربية (اللهجة التونسية) مع ترجمة إلى الإنجليزية، ومن إنتاج مشترك تونس وفرنسا عام 1984، وسيتبع الفيلم نقاش مع المؤلف/المخرج.

وفاز الفيلم بجائزتين، بما في ذلك جائزة "جولدن بالم/النخلة الذهبية" في مهرجان فالنسيا السينمائي الدولي لعام 1984،ورشح لجائزة "جولدن سبايك" لأفضل فيلم في مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي لعام 1985.

كما تشتمل العروض في اليوم الثاني مساء الجمعة المقبل، على الفيلم الدرامي الفانتازي الطويل "طوق الحمامة المفقود"، وهو ناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج مشترك تونس ومالطا عام 1991.

وفاز الفيلم بثلاث جوائز، بما في ذلك الجائزة الخاصة للجنة التحكيم في مهرجان لوكارنو السينمائي لعام 1991، ورشح لجائزة أخرى.

وتختتم العروض في يومها الثالث بالفيلم الدرامي الفانتازي الطويل "بابا عزيز (الأمير الذي يتأمل ذاته)"، وناطق بالعربية والفارسية مع ترجمة إلى الانجليزية والفيلم من إنتاج تونس عام 2005، ويتبع الفيلم نقاش مع المؤلف/المخرج.

وفاز الفيلم بثلاث جوائز بما في ذلك جائزة الخنجر الذهبي لأفضل فيلم، في مهرجان مسقط السينمائي الدولي لعام 2006، ورشح لجائزة أخرى.