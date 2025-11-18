كنت مخبي على الجميع.. تامر حسني يصدم الجميع بشأن حالته الصحية بعد إزالة جزء من الكلى

الرياض - كتبت رنا صلاح - خضع الفنان المصري تامر حسني لجراحة دقيقة في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً، فضَّل نجم “الجيل” التكتم على تفاصيل هذه الأزمة الصحية وتأجيل الجراحة حتى الانتهاء من جولته الغنائية الأوروبية التي كان مرتبطاً بها مسبقاً.

كشف مصدر مقرب من تامر حسني أن الفنان شعر بآلام متزايدة منذ فترة، وأكدت الفحوصات والتحاليل الطبية ضرورة إجراء جراحة دقيقة، وأصر تامر حسني على تأجيل العملية بسبب ارتباطه بحفلات مسبقة ضمن جولته في أوروبا، مفضلاً عدم إثارة قلق جمهوره.

تفاصيل الأزمة والجراحة في ألمانيا

توجه حسني إلى المستشفى في ألمانيا فور انتهائه من حفلاته، حيث خضع للجراحة، وقد أمضى عدة أيام تحت الملاحظة الطبية قبل أن يُسمح له بالمغادرة لقضاء فترة النقاهة في منزله.

وطلب الفريق الطبي المعالج من الفنان الخضوع لفحوصات وتحاليل إضافية خلال الفترة القادمة لمتابعة نتائج الجراحة والاطمئنان الكامل على حالته الصحية.

