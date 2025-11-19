نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويجز يتخطى 300 ألف مشاهدة بأغنيته "كلام فرسان" مع محمد منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الرابر ويجز أمس أحدث أغانيه بعنوان "كلام فرسان"، ويعتبر هذا أول تعاون يجمعه بالكينج محمد منير، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث تخطت حاجز 300 ألف مشاهدة في أقل من 24ساعة.

الجزء الثاني من ألبوم “عقارب”

ويعد هذا الدويتو تمهيدًا مباشرًا لمفاجآت ألبوم ويجز المرتقب "عقارب سايد بي"، الجزء الثاني من ألبومه الأول "عقارب" الذي طُرح قبل ثلاثة أشهر وضم 12 أغنية، بينها "خسرت الشعب" و"افتر بارتي" و"الأيام".

تصريحات ويجز

وأكد ويجز في تصريحات صحفية أن التعاون مع محمد منير يمثل "حلمًا تحقّق"، مشيرًا إلى أن "كلام فرسان" ليست سوى البداية لسلسلة مفاجآت موسيقية سيحملها الجزء الثاني من الألبوم.

وتجسد الأغنية حالة نادرة من المزج بين جيلين مختلفين وحقبتين في تاريخ الموسيقى المصرية، حيث يجتمع إرث الكينج منير ورمزيته الفنية مع أسلوب ويجز العصري، في عمل يترجم شعار "جيل بيسلم جيل".

وتأتي أغنية "كلام فرسان" من كلمات ويجز بالتعاون مع الشاعر أمير طعيمة، ومن إنتاج المهندس تيودور مونرو والمنتج حسن جمال، تحت مظلة "رعد ريكوردز"، في استمرار لمسيرة التعاون بينهم منذ إنتاج ألبوم "عقارب".