نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكام الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري القسم الثاني أ "دوري المحترفين.

وإقامة الجولة الثالثة عشر في يومي الخميس والجمعة المقبلين.

حكام الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين



وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طواقم الحكام للمباريات والتي جاءت كالاتي:-

يوم الخميس

مالية كفر الزيات- مسار

‏2:30pm

نادي المالية

يقود المباراة حسني سلطان حكم ساحة ويعاونه كلا من سيد نافع مساعد أول، حسن فتحي مساعد ثان، محمد حجاج حكم رابع.

ويراقب المباراة طارق عبد الحميد بينما يتواجد صلاح طلبة مقيم للحكام.



الداخلية- القناة

‏2:30pm

ستاد الشرطة بالعباسية

يقود المبارة السيد شعبان ويعاونه أحمد صلاح مساعد أول، عماد الشامي مساعد ثان، محمد حليم حكم رابع.

ويراقب المبارة عبد القادر عبودة ويقيم الحكام مصطفى إسماعيل.



أسوان-السكة الحديد

‏2:30pm

ستاد أسوان

يقود المباراة عبد الحكيم عبد الناصر ويعاونه شريف عبد الحكيم مساعد أول، محمد صلاح مهران مساعد ثان، البدري فؤاد حكما رابعا.

ويراقب المباراة إبراهيم الضوي ويقيم الحكام طلعت محمد

ديروط- أبوقير للأسمدة

‏2:30pm

ستاد بني سويف

يقود المباراة محمود رشدي ويعاونه أحمد رشدي مساعد أول، عبد الغني عياد مساعد ثان، أحمد ربيع حكما رابعا.

ويراقب المباراة حسن حلمي ويقيم الحكام أشرف أبو النور.



لافيينا- بترول أسيوط

‏2:30pm

ستاد الأسيوطي سبورت

يقود المباراة عبد الرحمن صالح ويعاونه أحمد عبد الباسط مساعد أول، أحمد نبيل مساعد ثان، محمد علي الميناوي حكما رابعا.

ويراقب المبارة شوقي الجبالي ويقيم الحكام حمدي طه.

راية- بلدية المحلة

‏2:30pm

ستاد الإسكندرية

يقود المبارة عمرو عابدين ويعاونه ماجد مرسي مساعد أول، عبد الرحمن قرطام مساعد ثان، السيد عبيد حكم رابع.

ويراقب المباراة عيد أحمد ويقيم الحكام حسن غريبة.



يوم الجمعة

بروكسي- الإنتاج الحربي

‏2:30pm

ستاد بروكسي

يقود المباراة محمد ناصر عباس ويعاونه كلا من محمود النحاس مساعد أول، محمد يحيي مساعد ثان، أحمد عبد الجواد حكم رابع.

ويراقب المبارة جمال أبو الغار ويقيم الحكام رؤوف الحوشي.



الترسانة- المنصورة

‏7:00pm

ستاد الترسانة

يقود المباراة وائل فرحان ويعاونه أحمد الكيال مساعد أول، محمد مجاهد مساعد ثان، منير يوسف حكم رابع.

ويراقب المبارة محمد حسن حماد ويقيم الحكام نهاد محجوب.



المصرية للاتصالات- طنطا

‏2:30pm

ستاد الاتصالات في المعادي

يقود المباراة إبراهيم محجوب ويعاونه أحمد طارق موسى مساعد أول، أسامة شعبان مساعد ثان، ويتواجد طاهر أيمن سليمان حكم رابع.

ويراقب المباراة حمدي حافظ ويقيم الحكام مجدي عبد المجيد.

