العالم اليوم - نهاية حزينة لنجم ريال مدريد الواعد.. الرحيل وشرط غريب

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 11:16 صباحاً - كشفت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ريال مدريد وأولمبيك ليون بشأن انتقال المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي إلى النادي الفرنسي بنظام الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم إندريك إلى ريال مدريد في صيف 2024 بوصفه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، ونجح سريعا في جذب الأنظار بعد تسجيله أهدافا مؤثرة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، رغم المنافسة القوية في خط الهجوم الذي يضم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو.

لكن اللاعب تعرض لإصابة في أوتار الركبة نهاية موسم 2024–2025، أبعدته حوالي خمسة أشهر عن الملاعب. ومع عودته، لم يحصل على فرصة حقيقية لإثبات نفسه، إذ اكتفى مدرب الفريق تشابي ألونسو بمنحه 11 دقيقة فقط منذ بداية الموسم، ليصبح خارج الحسابات الفنية رغم إصراره الصيف الماضي على البقاء والقتال من أجل مركزه.

وبحسب قناة Canal+، فإن ريال مدريد وليون توصلا إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات، وجرى الاتفاق مع اللاعب أيضا، على أن يتحمل النادي الملكي جزءا من راتبه حتى نهاية الموسم.

إلا أن المفاجأة تمثلت في شرط غير مسبوق وضعه ريال مدريد في عقد الإعارة، إذ يُلزم نادي ليون بإشراك إندريك في 25 مباراة على الأقل، بما في ذلك الدوري الأوروبي وكأس فرنسا. وفي حال عدم الالتزام، سيدفع ليون غرامة مالية كشرط جزائي.

كما يسعى ريال مدريد لإضافة بند يتيح له استعادة اللاعب فورا في حال تعرضه لإصابة خطيرة. ويرغب النادي في أن يكون موعد تفعيل هذا البند في 31 يناير 2026، بينما يفضل ليون تقديم التاريخ إلى 15 يناير لمنحه الوقت الكافي للتعاقد مع بديل عند الضرورة.

وبينما ترددت أنباء عن اهتمام تشيلسي بضم اللاعب، نفت الصحف الإنجليزية وجود تحرك رسمي من النادي اللندني، ما يجعل انتقاله إلى ليون الخيار الأرجح.

ويلعب كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد والحالي لمنتخب البرازيل، دورا مهما في توجيه مستقبل اللاعب، إذ أوضح علنا أن إندريك يحتاج إلى اللعب أساسياً للحفاظ على فرصه في العودة إلى قائمة "السيليساو".

ونصح اللاعب بالبحث عن "الخيار الأفضل لمسيرته"، في إشارة واضحة إلى أهمية مغادرة مدريد مؤقتا.

ومع تراجع حضوره على الصعيدين المحلي والدولي، يبدو أن الإعارة إلى ليون أصبحت الطريق الأنسب لإنقاذ موسم الموهبة البرازيلية الواعدة.