اتصال هاتفي “مثمّر” بين ترامب وشي.. اتفاق على تعميق التعاون ودعوة رسمية لزيارة بكين

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا "جيدًا للغاية" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناول الصراع في أوكرانيا وعددًا من الملفات الثنائية الحساسة بين واشنطن وبكين.

قضايا متعددة على رأسها روسيا والفنتانيل والزراعة

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إن الحديث تطرق إلى قضايا متنوعة، من بينها الحرب في أوكرانيا وملف روسيا، إضافة إلى مشكلة الفنتانيل، وملفات زراعية أبرزها فول الصويا ومنتجات أخرى.

وأشار إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاق اقتصادي مهم يخدم المزارعين الأمريكيين، مؤكدا أنه "سيزداد تحسنًا مع مرور الوقت".

العلاقة مع الصين “قوية للغاية” وتقدم في الاتفاقيات الثنائية

وأوضح ترامب أن هذه المكالمة جاءت متابعة لاجتماعهما "الناجح للغاية" الذي عُقد قبل ثلاثة أسابيع في كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملموس في تحديث الاتفاقيات الثنائية وضمان دقتها مضيفًَا: "الآن يمكننا التركيز على الصورة الكبرى".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ

دعوة رسمية لزيارة بكين واستعداد لاستضافة شي في واشنطن

وكشف الرئيس الأمريكي أن نظيره الصيني دعاه لزيارة بكين في أبريل المقبل، وأنه قبل الدعوة بالفعل، مشيرًا إلى أنه سيستضيف شي لاحقًا في زيارة دولة إلى الولايات المتحدة.

تواصل منتظم بين القائدين خلال المرحلة المقبلة

وأكد ترامب أن الطرفين اتفقا على أهمية التواصل المتكرر لضمان تقدم العلاقات الثنائية، معبرًا عن تطلعه لمزيد من الاتصالات مع الرئيس الصيني خلال الفترة القادمة.

شي جين بينغ: الصين تدعم جهود السلام في أزمة أوكرانيا

وفي بيان منفصل، شدد الرئيس الصيني على دعم بلاده لجهود السلام في الأزمة الأوكرانية، معربًا عن أمله في أن تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق عادل ودائم** يعالج الأسباب الجذرية للصراع، ونقل التلفزيون الصيني عن شي قوله: "نأمل أن تعمل جميع الأطراف على تضييق الخلافات، وأن تصل إلى اتفاق سلام ملزم في أقرب وقت ممكن".