نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| خبراء أمميون يطالبون العالم بالتحرك: “اضغطوا على إسرائيل لوقف انتهاكات الهدنة في غزة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، حكومات العالم إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أن استمرار هذه الخروقات يهدد الهدنة الهشة ويعرض حياة المدنيين لخطر متصاعد.

الأمم المتحدة: أكثر من 390 انتهاكًا منذ إعلان الهدنة

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان صحفي إن إسرائيل ارتكبت ما لا يقل عن 393 انتهاكًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول.

ونتج عن هذه الاعتداءات مقتل 339 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 70 طفلًا، وإصابة ما يزيد على 871 شخصًا، وأشار البيان إلى أن ليلة 28 أكتوبر كانت الأكثر دموية منذ بدء الهدنة، بعدما أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 104 فلسطينيين على الأقل.

خبراء الأمم المتحدة يطالبون بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات

ودعا الخبراء ومن بينهم المقررة الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي جميع دول العالم إلى التحرك لضمان وقف الهجمات على المدنيين فورًا، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة دون أي عوائق.

دعوات لفرض عقوبات وحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل

وأشار الخبراء إلى ضرورة أن تتخذ الدول إجراءات حازمة عبر فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها المستمر للقانون الدولي واستمرار احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، إضافة إلى فرض حظر شامل على صادرات السلاح إليها لوقف استخدامها ضد المدنيين.

الهجمات مستمرة في جميع محافظات غزة رغم وقف إطلاق النار

وأوضح الخبراء أن التقارير الميدانية تؤكد استمرار الهجمات الإسرائيلية في جميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما يشمل عمليات إطلاق نار وقصف وغارات جوية، مشددين على أن هذه الاعتداءات تشكل خرقًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

بنود اتفاق الهدنة: تبادل أسرى وتخفيف التوتر الميداني

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، حيث أفرجت حماس عن 20 أسيرًا احتُجزوا منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين لديها وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالسجن المؤبد.

مباحثات حول مستقبل غزة ونزع سلاح حماس

وفي النصف الثاني من أكتوبر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجانبين بدءا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تتضمن:

نزع سلاح حماس.

تحديد آليات إدارة غزة بعد الحرب.

نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع.

ضغط أمريكي على مجلس الأمن لتمرير خطة ترامب

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة تضغط داخل مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بإعادة تشكيل الواقع الأمني والسياسي في قطاع غزة.