نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مراد عن فيلم الست:مروان حامد بحث عن شخصية تجسد ام كلثوم تكون بتذاكر ولديها قدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الكاتب والسيناريست أحمد مراد على حالة الجدل المصاحبة لفيلم "الست"، مؤكدًا أنها حالة تعكس حب الجمهور لأم كلثوم، قائلًا: الناس غيرانة على أم كلثوم وبتحبها حب كبير وأبدي، وأنا مبسوط من الناس وانطباعاتهم، فهي ليست سيدة عادية، بل رمز من الرموز، وجميعنا نعرف أنها سيدة محاربة منذ أول يوم في حياتها مع المجتمع وتقاليده والمسرح، واستطاعت أن تنقل الغناء إلى نقلة مختلفة، ومن ثم أصبحت مقدسة عند الشعب المصري.



واصل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":: أشعر أن هذه الغيرة تُولد الخوف على أم كلثوم، واستقبلت تعليقات الناس التي قد تبدو انتقادات، لكني سعيد بها. الريتش وصل إلى 475 مليون، وده رقم غير مسبوق ومؤشر على حب الناس لها، وحق الناس لأنها شخصية خاصة.



موضحًا أن نفس الخوف الذي يراود الجمهور يراود صناع العمل، قائلًا: إحنا عندنا نفس خوف الناس، وشغالين على الفيلم على مدار ثلاث سنوات لأننا عاوزين نبرز أهم أوجه الجمال في الشخصية ونجسد شخصية يشوفها الناس قد إيه حقيقية.



وأوضح أن التحديات كانت كبيرة، مؤكدًا أنه متشوق لرصد ردود أفعال الناس.



وعن الخط الدرامي المرسوم لشخصية أم كلثوم في فيلم "الست" قال: أم كلثوم عملت قشرة حواليها كبيرة تجعل من الصعب أن يرى أحد حقيقة هذه السيدة وتفاصيل شخصيتها وعواطفها كل الناس شافتها على المسرح، ومن تحت المسرح فقط ولم نرَ يومًا كيف كانت ترانا. السؤال: هل عندما قالت "أنت عمري "على المسرح كانت عاملة إزاي؟ ومشاعرها وهل أحبت مثلنا؟ أم كانت شخصية تمثالية برونزيةدون مشاعر ؟ والصراحة شخثية ايقونية لديها قصص كبيرة "



واصل: تعلمت منها كيف ندير هذه الآلة الأيقونية ما بين أربع عصور، بداية من الملك فاروق وصولًا إلى كافة الرؤساء كيف عايشت تلك العصور والحقب ولذلك أم كلثوم من أهم الرحلات التي مرت عليّ في حياتي.



وعن اسرار إختيار منى زكي هل يعود له أم للمخرج مروان حامد علق قائلًا: " مروان هو من صرح أن هذا الدور يجب أن نبحث عن شخصية قادرة على المذاكرة وليس مسالة الشكل نبحث عن مسلسل حقيقي لايعتمد على نجوميته فقط ولذلك تم إختيار منة زكي ممثلة قديرة وبذلت مجهودات كبيرة للغاية في التمرين وغيره "