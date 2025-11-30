نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان يتهم إسرائيل بخرق الهدنة ويشيد بـ "صمود" حماس رغم الاستفزازات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقادات حادة من أنقرة لتجاوزات إسرائيل في غزة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا إنها «تتذرع بحجج واهية» لمواصلة عملياتها العسكرية، بينما ـ حسب وصفه ـ تحافظ حركة حماس على «نهج صبور» رغم الاستفزازات المتكررة.

جاءت تصريحات أردوغان خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز جمعية «نشر العلم» في إسطنبول، حيث خصص جزءًا كبيرًا من كلمته للحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية ومعاناة الفلسطينيين.

حملة تضليل إعلامي وصمت دولي

وأشار الرئيس التركي إلى ما وصفه بـ«حملة تضليل» على المنصات الرقمية والإعلام الإسرائيلي بهدف الحد من التضامن الشعبي التركي والعالمي مع الفلسطينيين، منتقدًا في الوقت نفسه تجاهل المؤسسات الإعلامية الدولية لقتل أكثر من 270 صحفيًا في غزة.

وهاجم أردوغان «صمت العالم المتحضر» أمام ما أسماه بالمجازر والإبادة الجماعية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي اكتفى بالمشاهدة خلال العامين الماضيين دون اتخاذ خطوات جدية.

أرقام صادمة.. المدارس والطلاب تحت النار

قدّم أردوغان مجموعة من الإحصاءات التي وصفها بـ«المخجلة»، موضحًا أن 80% من مدارس غزة ـ أي 668 مبنى ـ تعرضت للقصف، وأن 165 منشأة تعليمية احترقت بالكامل، بينما باتت 392 مدرسة غير صالحة للاستخدام. وأضاف أن أكثر من 13،500 طالب و830 معلمًا و193 عالمًا وأكاديميًا «استشهدوا» خلال الحرب، إلى جانب حرمان 785 ألف طالب من حقهم في التعليم.

وقال إن الدمار الهائل يغطي مساحة غزة البالغة 365 كيلومترًا مربعًا، حيث لم يبقَ ـ حسب قوله ـ «مبنى سليم أو قائم تقريبًا».

تركيا تواصل جهود الوساطة والمساعدات

أكد أردوغان أن بلاده لعبت دورًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، مشيدًا بالتزام حركة حماس به رغم الانتهاكات الإسرائيلية.

وأشار إلى تعقّد أوضاع الفلسطينيين داخل الخيام مع دخول فصل الشتاء، مضيفًا أن تركيا تعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، إلا أن محاولاتها تمر عبر «عراقيل تفرضها إسرائيل». وشدد على التزام تركيا بدعم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نوفمبر)، قدّم أردوغان تعازيه «للشهداء»، موجهًا تحية للفلسطينيين وصمودهم.

يُذكر أنه في 10 أكتوبر الماضي تم التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس ضمن خطة أمريكية من 20 بندًا، تشمل إدخال المساعدات وتبادل الأسرى، غير أن إسرائيل ـ وفق أردوغان ـ «تعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية» عبر خروقات مستمرة.

عامان من الحرب.. حصيلة ثقيلة

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار واسع قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.