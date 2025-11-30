مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والباكستاني في إسلام آباد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 نوفمبر 2025 01:40 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع السيد إسحاق دار رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، اليوم الأحد، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الى إسلام آباد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية الوثيقة مع باكستان، مؤكدًا الاعتزاز بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت خلال السنوات الأخيرة فى شتى المجالات. وأكد وزير الخارجية الحرص على تفعيل دورية انعقاد الأطر المؤسسية للحوار بين البلدين، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، والعمل على عقدها في أقرب فرصة، وتحقيق نتائج عملية وملموسة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بالتوسع في التعاون مع باكستان في المجال الاقتصادي والتجارى والاستثمارى، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين. واستعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المرن، والتي أسهمت في تحسين أداء الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني وتعزيز مناخ الاستثمار.

وشهد اللقاء بحث مقترح التوقيع على خطة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجلس الاستثمار الباكستاني، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار. كما أكد وزير الخارجية أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتي التجارة المصرية والباكستانية، بما يدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، وبحث إمكانات توطين صناعات ذات قيمة مضافة في المنطقة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بملف مكافحة الارهاب، استعرض الوزير عبد العاطي تجربة مصر في مكافحة الإرهاب مبرزا تبنيها لنهج شامل يجمع بين الإجراءات الأمنية والتنموية ومعالجة جذور التطرف من خلال مكافحة الفقر والبطالة، بالإضافة إلى التنسيق المؤسسي بين اجهزة الدولة المختلفة والأزهر الشريف لتفكيك الشبكات المتطرفة.

واضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية تطورات الأوضاع في قطاع غزة موكدا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، مشيرا الى ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها لترسيخ وقف إطلاق النار، متناولا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.