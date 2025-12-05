نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. محطات من أجمل ما غنت فايزة أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



يتزامن اليوم الجمعة مع ذكرى ميلاد المطربة الراحلة فايزة أحمد، إحدى أهم الأصوات النسائية في تاريخ الموسيقى العربية، والتى تركت بصمتها الخاصة فى وجدان الجمهور العربي بأعمال خالدة ما زالت تُتداول حتى اليوم، وبمناسبة ميلادها في 5 ديسمبر، نسلط الضوء على أبرز محطات مشوارها الغنائي وعدد من أغانيها التي صنعت شهرتها.

نبذة عن حياة فايزة أحمد

وُلدت فايزة أحمد في سوريا، وانتقلت في سن مبكرة إلى مصر حيث بدأت رحلتها الفنية، لتتعاون لاحقًا مع كبار الملحنين والشعراء، وعلى رأسهم محمد الموجي، رياض السنباطي، فريد الأطرش ومرسي جميل عزيز. وقدمت خلال مشوارها عشرات الأغاني العاطفية والسينمائية التي أصبحت جزءًا من الذاكرة الفنية العربية.

أبرز أغاني فايزة أحمد

– بتسأل ليه عليّا

تُعد من الأغاني المميزة التي قدمتها خلال فيلم “عريس مراتي” بطولة إسماعيل ياسين. الأغنية من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان فؤاد حلمي، ولا تزال ضمن أشهر ما قدمته في بداياتها السينمائية.

– أنا قلبي ليك ميال

واحدة من أشهر أغانيها التي تُذاع حتى الآن في الإذاعات والحفلات، وقدمتها لأول مرة على المسرح. كتبها مرسي جميل عزيز ولحّنها الموسيقار محمد الموجي، وتحولت إلى أيقونة غنائية بصوت فايزة.

– بيت العز يا بيتنا

الأغنية التي ظهرت ضمن أحداث فيلم “أنا وبناتي” عام 1961، وهي من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور بشكل كبير، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي.

– يا مه القمر على الباب

من أشهر أغاني فيلم “تمر حنة” الذي شارك في بطولته رشدي أباظة ونعيمة عاكف وشكري سرحان. كتب كلماتها مرسي جميل عزيز ولحّنها محمد الموجي، وتعد من العلامات البارزة في مسيرتها السينمائية.

– ليه يا قلبي ليه

من الأغاني التي أظهرت قدرة فايزة أحمد على تقديم اللون العاطفي العميق، الأغنية حملت طابعًا دراميًا واضحًا وأبرزت مساحات صوتها وإحساسها العالي، مما جعلها من الأعمال التي يعيد الجمهور سماعها حتى اليوم نظرًا لصدق أدائها وقربها من القلب.

وتبقى فايزة أحمد رغم رحيلها واحدة من الأصوات التي يصعب تكرارها، صوت قادر على ملامسة القلب بصدق، وصاحبة تراث فني لا يزال حاضرًا في الذاكرة العربية حتى الآن.