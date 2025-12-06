نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا.. يلا شووووت|⚽ مباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025.. صدام حاسم وصراع مبكر على الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة العراق والسودان في كأس العرب 2025.. صدام حاسم وصراع مبكر على الصدارة

تتواصل منافسات بطولة كأس العرب 2025 بإيقاع مثير، حيث تُقام اليوم واحدة من أهم مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات، عندما يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره السوداني على استاد 974 في قطر. ومع اشتعال المنافسة مبكرًا، ازداد البحث في الساعات الأخيرة عن موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة العراق والسودان اليوم



يخوض منتخب العراق مواجهة قوية ضد السودان اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة، في مباراة يسعى فيها "أسود الرافدين" إلى حصد النقطة السادسة وتعزيز الصدارة، بينما يأمل منتخب السودان في تعويض تعادله الأول أمام الجزائر.

– الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

– الساعة 7 مساءً بتوقيت السودان والعراق والسعودية.

– الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويعتلي منتخب العراق صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى، بينما يحتل السودان المركز الثالث بنقطة واحدة فقط من تعادله السلبي مع الجزائر، ما يجعل لقاء اليوم مفصليًا لكلا المنتخبين في سباق التأهل.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والسودان

تنقل مباراة العراق والسودان عدد من القنوات المفتوحة التي حصلت على حقوق بث بطولة كأس العرب 2025 مجانًا، حيث تُبث المواجهة عبر القنوات التالية:

– دبي الرياضية الأولى – تعليق أحمد الشحي

– الشارقة الرياضية – تعليق محمد الهنائي

– عمان الرياضية – تعليق يونس الرواحي

– الكويت الرياضية – تعليق إبراهيم الهشال

– قناة شاشا – تعليق محمد حسين

– بي إن سبورتس المفتوحة

– قنوات الكأس القطرية

– أبوظبي الرياضية

– دبي الرياضية

– MBC مصر 2

وتضم المجموعة الرابعة كلًا من: العراق – السودان – الجزائر – البحرين، في مجموعة تُعد من أقوى مجموعات البطولة هذا الموسم.

وتحظى مباراة العراق والسودان بمتابعة جماهيرية واسعة، خاصة في ظل الحضور القوي لمنتخب العراق خلال الجولة الماضية، ورغبة السودان في تحقيق أول انتصار له في البطولة. ويرى محللون أن المباراة ستشهد صراعًا تكتيكيًا حادًا، إذ يملك كل منتخب دوافع قوية لتغيير شكل المنافسة داخل المجموعة الرابعة قبل الدخول في الجولة الثالثة الحاسمة.