العالم اليوم - مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 ديسمبر 2025 03:24 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين سيواصلون المباحثات، السبت، بشأن خطة لإنهاء حرب أوكرانيا.

وجاء الإعلان في ختام اليوم الثاني من الاجتماعات في فلوريدا التي شارك فيها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف.

ووفق بيان الوزارة: "اتفق الطرفان على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات لخفض التصعيد ووقف أعمال القتل".

وأضاف البيان أن الجانبين "اتفقا أيضا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام دائم".