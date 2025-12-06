نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية في المجموعة الرابعة: الجزائر تواجه البحرين بحثًا عن العلامة الكاملة في كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة نارية في المجموعة الرابعة: الجزائر تواجه البحرين بحثًا عن العلامة الكاملة في كأس العرب 2025

تتجه الأنظار اليوم إلى الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، حيث يصطدم منتخب الجزائر بنظيره البحريني في مواجهة قوية ضمن المجموعة الرابعة، وسط ترقّب جماهيري كبير من محاربي الصحراء ومحبي كرة القدم العربية. وتأتي المباراة ضمن أبرز المواجهات المنتظرة، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به المنتخبان في الجولة الافتتاحية.

وتقام مباراة البحرين والجزائر اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله المنتخب الجزائري لتعزيز موقفه في المجموعة، بينما يأمل المنتخب البحريني في خطف نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في مشوار البطولة.

وتضم المجموعة الرابعة كلًا من الجزائر والعراق والبحرين والسودان، وهي مجموعة صعبة يتوقع أن تشهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

وتُبث المباراة عبر مجموعة من القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2025، وتشمل: بي إن سبورت، قناة الكأس القطرية، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، وMBC مصر 2. كما تتوفر الترددات المحدثة لهذه القنوات على الأقمار المختلفة لضمان سهولة المتابعة للجماهير.

ويترقب الجمهور ما سيقدمه المنتخب الجزائري في هذه المواجهة، خصوصًا مع رغبة اللاعبين في تقديم بداية قوية تؤكد جاهزيتهم للذهاب بعيدًا في البطولة، بينما يدخل المنتخب البحريني المباراة بطموح تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المنتخبات العربية في السنوات الأخيرة.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 12091.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الكأس القطرية اتش دي

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD.

تردد قناة دبي الرياضية

التردد: 12322

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ام بي سي مصر 2

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي (Vertical).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

مجموعات بطولة كأس العرب 2025

المجموعة الأولى

قطر

تونس

سوريا

فلسطين

المجموعة الثانية

المغرب

السعودية

عمان

جزر القمر

المجموعة الثالثة

مصر

الإمارات

الأردن

الكويت

المجموعة الرابعة

الجزائر

العراق

البحرين

السودان