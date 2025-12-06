نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. ليفربول يواجه ليدز يونايتد في معركة مصيرية للبريميرليج الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. ليفربول يواجه ليدز يونايتد في معركة مصيرية للبريميرليج الليلة

يخوض فريق ليفربول اختبارًا جديدًا في مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي اليوم مع مضيفه ليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود، ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات البريميرليج لموسم 2025-2026. وتأتي هذه المواجهة في توقيت حساس بالنسبة للريدز الذين يبحثون عن استعادة التوازن بعد التعادل المخيب أمام سندرلاند في الجولة الماضية.

ويدخل ليفربول المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، وسط ضغوط جماهيرية تُطالب بتحسين النتائج للحاق بالمربع الذهبي. فيما يسعى ليدز يونايتد إلى الخروج من دوامة المراكز المتأخرة، إذ يحتل المركز السابع عشر بـ14 نقطة فقط، ما يجعل المباراة بالنسبة له بمنزلة لقاء حياة أو موت.

وتشهد الساعات الأخيرة حالة ترقب بين جماهير ليفربول لمعرفة الشكل الفني الذي سيظهر به الفريق تحت قيادة آرني سلوت، خاصة مع الحاجة الماسة لتفعيل الجانب الهجومي واستعادة قوة خط الدفاع. كما تنتظر الجماهير مشاركة النجم المصري محمد صلاح الذي يُعد العنصر الأبرز في تشكيلة الفريق خلال المواسم الأخيرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS 1، بينما يتولى حسن العيدروس مهمة التعليق على اللقاء.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مهمة لكلا الفريقين من أجل تعديل مسارهما في البطولة، في صراع مبكر على تحسين المراكز قبل الدخول في مرحلة أكثر صعوبة من عمر الدوري.

وتحمل مباراة اليوم أهمية كبيرة لليفربول الذي يحاول استعادة مستواه وتحسين ترتيبه في جدول البطولة، خاصة مع الضغوط المتزايدة على المدرب سلوت بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة. كما يعتمد ليدز على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة في صراع البقاء. الأنظار تتجه أيضًا إلى أداء محمد صلاح الذي يسعى لهز الشباك من جديد وقيادة فريقه للعودة لطريق الانتصارات.

التكشيلة المتوقعة لليفربول امام ليدزفي مباراة اليوم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فيرتز، كييزا.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.