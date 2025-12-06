نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. «واحد من الناس» يحتفي بعمار الشريعي ويكشف أسرارًا لأول مرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي، والتي تحل في السابع من ديسمبر، يقدم برنامج «واحد من الناس» احتفالية فنية خاصة تمتد على حلقتي هذا الأسبوع، تُعرض في تمام التاسعة والنصف مساءً يومي الأحد والاثنين على شاشة قناة الحياة.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي داخل استوديو البرنامج نخبة من المقربين من الراحل، على رأسهم شريكة مشواره الإعلامي زوجته الإعلامية القديرة ميرفت القفاص، ونجله المهندس مراد، إلى جانب صديق عمره والمنتج عمرو الصيفي، الذي يُعرف بكونه «الصندوق الأسود» لأسرار عمار الشريعي.

وتكشف ميرفت القفاص خلال اللقاء تفاصيل إنسانية وشخصية تُذاع لأول مرة، حيث تتحدث عن قصة الحب التي جمعتها بعمار الشريعي واستمرت حتى نهاية حياته، وبدايات صداقتهما، وفرحاتهما معًا، إضافة إلى أصعب اللحظات التي عاشتها بعد رحيله، وكواليس وفاته، كما تتطرق إلى حقيقة مخاوفه من الإنجاب خشية أن يولد ابنه كفيف البصر.