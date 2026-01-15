ما هو حكم صيام الإسراء والمعراج 2026؟ دار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 03:33 مساءً - تعد ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المقربة إلى قلوب المسلمين، متجهين فيها إلى تكثيف الأعمال الروحانية والطاعات والعبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن ليلة الإسراء والمعراج 2026، التي توافق 27 من شهر رجب، تبدأ من مغرب اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، حتى فجر الجمعة الموافق 16 يناير 2026.

ويتساءل عدد كبير من المسلمين عن حكم الصيام في ليلة الإسراء والمعراج، ليتصدر محركات البحث في "جوجل".

وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: