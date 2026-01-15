روسيا تعلن إسقاط 34 مسيّرة أوكرانية
أعلنت روسيا اليوم أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة، تمكنت من إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية من بينها 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وست طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وخمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وكورسك وفورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات العسكرية بواسطة الصواريخ والقنابل والطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي في ظل استمرار النزاع القائم بين البلدين منذ فبراير 2022.
