قبل صافرة الحسم.. 10 قنوات تعلن نقل نهائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 04:26 مساءً - مع اقتراب إسدال الستار على بطولة كأس أمم أفريقيا تصاعدت عمليات البحث عن القنوات المجانية التي تتيح متابعة المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والسنغال دون تشفير والتي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع داخل القارة الإفريقية وخارجها.

وفي خطوة أسعدت ملايين المتابعين أعلنت مجموعة من القنوات الإفريقية نقل المباراة النهائية مجانًا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إلى جانب البث الأرضي في بعض الدول، مع تخصيص استوديوهات تحليلية قبل وبعد اللقاء تضم نخبة من نجوم الكرة والإعلام الرياضي.

القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا

القناة الجزائرية الرياضية

تقدم القناة الجزائرية الرياضية بثًا مجانيًا لمباريات البطولة داخل الجزائر وعدد من المناطق المجاورة، مع تركيز واضح على التحليل الفني.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة TNT المغربية

تعد من أبرز القنوات التي أعلنت نقل النهائي، وهي قناة مفتوحة لكنها تتطلب جهاز استقبال يدعم خاصية المالتيستريم Multistream.

القناة المغربية الرياضية الأرضية Ariadiaa HD

تنقل المباراة عبر البث الأرضي والفضائي مجانًا، مع ضرورة توفر جهاز يدعم المالتيستريم.

القمر الصناعي: بدر 26 شرقًا

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

قناة ORTM المالية

أعلنت القناة الرسمية لدولة مالي نقل النهائي بشكل مفتوح عبر القمر الأوروبي.

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

قناة RTS1 Sénégal السنغالية

توفر تغطية مباشرة ومجانية للمباراة النهائية مع اهتمام خاص بمشاركة منتخب السنغال.

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة TVGE غينيا الاستوائية

تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا عبر قمر أسترا، وتعد خيارًا إضافيًا لمتابعة النهائي.

القمر الصناعي: أسترا 23 شرقًا

التردد: 12031

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 2 International الكاميرونية

أعلنت بدورها نقل مباريات البطولة ويمكن استقبالها عبر القمر الأوروبي.

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا

التردد: 11431

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 18330

بهذه القائمة المتنوعة من القنوات المجانية تتاح الفرصة أمام الجماهير الإفريقية والعربية لمتابعة نهائي كأس أمم أفريقيا دون تشفير، كما يمكنكم مشاهدتها عبر شاشة بي ان سبورت ماكس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.