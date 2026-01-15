تسريب تشكيل برشلونة ضد راسينج في كأس ملك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 04:26 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الإسبانية إلى ملعب إل ساردينيرو، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة وراسينج سانتاندير، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، في لقاء يجمع بين متصدر الدوري الإسباني ومتصدر دوري الدرجة الثانية، ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم لكلا الفريقين، حيث يدخل برشلونة اللقاء منتشيًا بتتويجه الأخير بلقب كأس السوبر الإسباني عقب فوزه المثير على غريمه التقليدي ريال مدريد، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال مشواره المحلي.

في المقابل، يسعى راسينج سانتاندير إلى تأكيد أحقيته بالمستوى الذي يقدمه هذا الموسم، وإثبات قدرته على مقارعة الكبار.

ويخوض برشلونة المباراة بحذر شديد، في ظل سعيه لتفادي مفاجآت بطولة الكأس، مع الاعتماد على مجموعة من نجومه الأساسيين، إلى جانب منح الفرصة لبعض العناصر التي قد تحظى بظهور أساسي، مثل الحارس فويتشيك تشيزني والموهبة الشابة روني بردغجي.

كما يدرك الفريق الكتالوني ضرورة طي صفحة الاحتفالات سريعًا والتركيز الكامل على استحقاقات كأس الملك، خاصة مع طموحه لمواصلة الدفاع عن اللقب.

على الجانب الآخر، يعيش راسينج سانتاندير موسمًا مميزًا، حيث يتصدر دوري الدرجة الثانية ويأمل في العودة إلى دوري الأضواء لأول مرة منذ موسم 2011-2012، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية.

ورغم ذلك، يدرك الفريق أن مواجهة برشلونة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدراته، خاصة بعد بعض التراجع النسبي في نتائجه مؤخرًا.

وكان وصول راسينج إلى هذا الدور ثمرة مجهود كبير، بعدما نجح في تجاوز عقبات صعبة، أبرزها إقصاء فياريال في الدور السابق، ليعيد إلى الأذهان ذكريات مشواره القوي في البطولة خلال السنوات الماضية.

موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير

تقام المباراة اليوم الخميس، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة ضد اسينج في كأس ملك إسبانيا