توبا بيوكستون ومريم أوزرلي تشاركان في مسلسل الأمير لـ أحمد عز كشفت استوديوهات صلة عن بدء التحضير رسميا على المسلسل البوليسي الجديد الأمير بطولة الفنان أحمد عز والذي يع إقرأ المزيد

كشفت استوديوهات صلة، عن بدء التحضير رسمياً على المسلسل البوليسي الجديد "الأمير" بطولة الفنان أحمد عز، والذي يعد واحداً من أضخم الإنتاجات الدرامية في المنطقة العربية، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وبالتعاون مع مجموعة MBC، تمهيداً لعرضه حصرياً على منصة "شاهد" خلال وقتٍ لاحق من عام 2027، باللغة العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية.

مسلسل "الأمير" يجمع نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، حيث يتصدر البطولة النجم أحمد عز، بمشاركة أمينة خليل وسامي الشيخ، إلى جانب نجوم عالميين من بينهم توبا بيوكستون، مريم أوزرلي، بيدرو ألونسو، وبول أندرسون.

ويُجسد أحمد عز خلال الأحداث، شخصية ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقّدة من الصراعات السرية الدولية، حيث يعمل تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالمياً. ومع انهيار مهمته السرية، يجد نفسه في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، وسط شبكة من الخيانات وتضارب المصالح.

ويقدّم المسلسل مزيجاً بين الأكشن والتشويق السياسي، مع عمق إنساني يرتكز على العلاقات العائلية.