إلزام هالة صدقي بدفع غرامة مالية في دعوى سب شاليمار شربتلي ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء الفنانة هالة صدقي بدفع غرامة 20 ألف جنيه إثر اتهامها بسب وقذف إقرأ المزيد

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الفنانة هالة صدقي بدفع غرامة 20 ألف جنيه، إثر اتهامها بسب وقذف الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

كما فرضت المحكمة على الفنانة دفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للمدعية، بالإضافة إلى المصاريف القضائية.

كانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى المرفوعة من شاليمار الشربتلي ضد هالة صدقي، والمتهمة فيها بالسب والقذف والتشهير، إلى المحكمة الاقتصادية.

جاء الحكم بعد نظر القضية والاطلاع على مستنداتها وسماع مرافعات الأطراف، لتصدر المحكمة قرارها بإدانة المتهمة وتطبيق العقوبة المذكورة.

تعود تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 5215 لسنة 2025، التي رفعتها المدعية في 30 أغسطس، مدعية تحويل مبالغ مالية إلى هالة صدقي للمشاركة في مشروع مطعم وكافيه بالشيخ زايد.

وأفادت شربتلي بتحويل مبلغ إجمالي قدره 2,483,480 جنيه، مطالبة المحكمة بتعيين خبير حسابي لتحديد حصتها من أرباح المشروع، مستندة إلى تحويلات بنكية تعود إلى عامين.