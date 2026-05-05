فيديو نادر للفنان هاني شاكر يغني مع إسماعيل يس تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادرا يظهر الفنان هاني شاكر طفلا يغني مع الفنان الراحل إسماعيل إقرأ المزيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادراً يظهر الفنان هاني شاكر طفلاً يغني مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين في أولى خطواته الفنية صغيراً.

المقطع المتداول من أغنية "المسحراتي" في فيلم "بحبوح أفندي" من إنتاج عام 1954، حيث ظهر هاني شاكر بعمر 8 سنوات فقط يغني مع الفنان إسماعيل ياسين رفقة عدد من الأطفال.

ويعتبر هذا الفيلم من أوائل أعمال هاني شاكر الفنية، حيث ذكر في لقاء تليفزيوني سابق أن بداياته التمثيلية كانت في هذا الفيلم، قبل أن يشارك في بطولة فيلم "سيد درويش" عام 1966 في دور الموسيقار الراحل سيد درويش.

وتوفي المطرب هاني شاكر أمس الأحد عن عمر ناهز الـ73 عاماً، بعد أزمة صحية ألمت به قبل أسابيع، ونقل على إثرها للعلاج في باريس. وأعلن نجله شريف خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي، وأخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر".