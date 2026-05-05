أطعمة تساعد على خفض مستوى السكر في الدم

يُعد تنظيم مستويات السكر في الدم من أهم العوامل للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من المضاعفات الصحية. ووفقًا لتوصيات طبية من عيادة Mayo Clinic، هناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على استقرار سكر الدم وتجنب الارتفاعات المفاجئة.

1. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب من أفضل الخيارات الصحية؛ إذ تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وغنية بالألياف.

كما أنها مصدر جيد للمغنيسيوم الذي يساعد الجسم على تحسين استخدام الأنسولين، وتعمل الألياف فيها على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يحد من الارتفاعات المفاجئة.

2. الحبوب الكاملة

على عكس الحبوب المكررة، تحتفظ الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والكينوا بجميع عناصرها الغذائية.

وتحتوي على ألياف "بيتا جلوكان" التي تدعم تحسين استجابة الجسم للأنسولين، كما يتم هضمها ببطء؛ ما يساعد على توفير طاقة ثابتة من دون ارتفاع مفاجئ في السكر.

3. البقوليات

تشمل البقوليات العدس والفاصوليا والحمص، وهي مصدر غني بالبروتين النباتي والألياف. هذا المزيج يساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يسهم في تقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات الأخرى خلال اليوم.

4. المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور الشيا تحتوي على دهون صحية ومضادات أكسدة. وتساعد هذه الدهون على تقليل الالتهابات وتحسين استجابة الخلايا للأنسولين، إضافة إلى دورها في تقليل الشهية والحفاظ على استقرار مستويات السكر.

5. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية المفيدة لصحة القلب.

ورغم أنها لا تخفض السكر مباشرة، إلا أنها تحمي الأوعية الدموية من مضاعفات ارتفاعه، كما توفر بروتينًا لا يرفع مستويات الجلوكوز في الدم.