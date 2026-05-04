اختيار الفنانة درة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم وقع الاختيار على الفنانة التونسية درة للترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026 التي تنظمها مؤسسة TC إقرأ المزيد

وقع الاختيار على الفنانة التونسية درة للترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026، التي تنظمها مؤسسة TC Candler سنوياً، ويُعد من أبرز التصنيفات العالمية المرتبطة بهذا المجال، ويضم نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة من مختلف الدول، اعتمادًا على معايير تشمل الجمال والحضور الجماهيري والتأثير.

ويُسجل هذا الترشيح الظهور الأول للفنانة درة ضمن هذه القائمة، في خطوة تعكس مكانتها المتنامية على الساحة الفنية، وقدرتها على المزج بين الأناقة والموهبة والحضور الجماهيري. وخلال السنوات الماضية، استطاعت درة أن تثبت حضورها كواحدة من أبرز نجمات الشاشة العربية، من خلال اختيارات فنية متنوعة ساهمت في تعزيز مكانتها والحفاظ على بريقها لدى الجمهور.

وتصدر قائمة "أجمل 100 وجه في العالم" بإشراف الناقد توماس كليمنت كاندلر، الذي أطلق هذا المشروع عام 1990، وتعتمد القائمة على مجموعة من المعايير التي لا تقتصر على المظهر الخارجي فقط، بل تشمل أيضًا الأناقة، التميز الشخصي، قوة التأثير، بالإضافة إلى تصويت الجمهور وتقييم لجنة متخصصة، وهو ما يمنحها انتشارًا واسعًا ومصداقية كبيرة على مستوى العالم.

وفي سياقٍ آخر، تعمل درة حالياً على تصوير أحداث دورها في مسلسل "قلب شمس" بمشاركة محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية، وذلك في مدينة الأقصر جنوب مصر، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "أفنان"، وهي مُدرسة، وتقع في حب محمد سامي ثم تتطور قصتهما إلى الزواج وتتوالي الأحداث بعد ذلك.