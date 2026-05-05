رئيس مصر للطيران يكشف تفاصيل رحلات الحج وخدمة أداء المناسك «بدون حقيبة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 01:24 صباحاً - كشف الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن استعدادات الشركة المكثفة لموسم الحج الحالي، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانيات لضمان راحة ضيوف الرحمن.

استعدادات مكثفة وتنسيق شامل

أوضح محمد عليان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستعدادات بدأت مبكراً بتخصيص مقرات محددة لاستخراج تذاكر الحج، وتجهيز خيمة مكيفة بالكامل أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لاستقبال الحجاج وذويهم.

وأشار محمد عليان إلى وجود تنسيق رفيع المستوى مع شركة ميناء القاهرة الجوي وكافة الأجهزة المعنية من أمن الموانئ والجوازات والحجر الصحي والجمارك، لتعمل جميعها كـ "خلية نحل" لتسهيل الإجراءات.

إحصائيات رحلات الذهاب والعودة

أعلن محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران أن الشركة ستسير حوالي 297 رحلة في مرحلة الذهاب، منها 152 رحلة إلى جدة و145 رحلة إلى المدينة المنورة، أما في مرحلة العودة، فسيصل عدد الرحلات إلى 327 رحلة (218 من جدة و109 من المدينة). ومن المستهدف نقل حوالي 58 ألف حاج هذا العام، يشملون حجاج القرعة والتضامن والسياحة والترانزيت والرحلات الخاصة.

كما تحدث الطيار محمد عليان عن خدمة "حج بلا حقيبة" التي تُطبق لأول مرة بالتنسيق مع الجانب السعودي، موضحا أن دور مصر للطيران يتمثل في إرسال قوائم بأسماء الحجاج وأرقام حقائبهم إلكترونياً إلى وكيل الخدمة الأرضية بالمملكة، حيث يتم قراءة الحقائب إلكترونياً عند وصول الرحلة وإرسالها مباشرة إلى فنادق إقامة الحجاج، وفي مرحلة العودة يتم استلام الحقائب من الفنادق وشحنها مباشرة إلى الطائرة، مما يسهل الحركة على الحجاج بشكل كبير.