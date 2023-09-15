مال وأعمال

أرامكو السعودية توافق على شراء 100% من إسماكس للتوزيع في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو السعودية توافق على شراء 100% من إسماكس للتوزيع في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 11:12 مساءً - العربية نت _ قالت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الجمعة، إنها توصلت لاتفاقية استحواذ كامل على شركة إسماكس للتوزيع في تشيلي من مجموعة ساوثرن كروس.

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وتابعت شركة النفط العملاقة في البيان أن الصفقة “تخضع لبعض الشروط المتعارف عليها بما في ذلك الموافقات التنظيمية”.

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وتمثّل الصفقة أول استثمار لـ”أرامكو السعودية” في أعمال التجزئة والتسويق في أمريكا الجنوبية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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