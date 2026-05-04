اطّلع على الكارثة: نتيجة مباراة تشيلسي ضد نوتنغهام فورست...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 09:29 مساءً - انتهت المباراة بفوز نوتنغهام فورست على تشيلسي بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليحقق الضيوف انتصارًا كبيرًا خارج أرضهم.

أهداف مباراة تشيلسي ضد نوتنغهام فورست

الهدف الأول: جاء مبكرًا لصالح نوتنغهام فورست في الدقيقة 8 بعد هجمة سريعة استغلت ارتباك دفاع تشيلسي.

الهدف الثاني: أضافه فورست في الدقيقة 34 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عززت التقدم.

الهدف الثالث: جاء في الدقيقة 72 بعد هجمة مرتدة منظمة أنهت المباراة عمليًا لصالح الضيوف.

ملخص مباراة تشيلسي ضد نوتنغهام فورست

المباراة بدأت بإيقاع سريع لكن الصدمة كانت من جانب نوتنغهام فورست الذي دخل بثقة عالية ونجح في تسجيل هدف مبكر أربك حسابات تشيلسي تمامًا.

تشيلسي حاول الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف لكن الفريق افتقد للسرعة والفعالية الهجومية بينما كان فورست أكثر خطورة في المرتدات وهو ما ترجمه لهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني زاد تشيلسي من الضغط، لكنه اصطدم بدفاع منظم وحارس متألق ومع اندفاعه الهجومي ترك مساحات كبيرة استغلها فورست ليسجل الهدف الثالث ويحسم اللقاء.