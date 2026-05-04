بعد انتشار خبر وفاته منذ قليل..من هو هشام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 09:29 مساءً - شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حالة واسعة من الحزن بعد تداول أنباء وفاة اليوتيوبر هشام في العارضة المعروف بظهوره في محتوى التعليق على مباريات كرة القدم وخاصة مباريات المنتخب الجزائري حيث حظي بمتابعة كبيرة من عشاق الكرة العربية.

من هو هشام في العارضة ويكيبيديا

يغد هشام في العارضة من صناع المحتوى على منصة يوتيوب، في منتصف العمر وتجاوز الثلاثين عامًا واشتهر بتقديمه محتوى يعتمد على التعليق على مباريات كرة القدم وتحليل بعض اللقطات الخاصة بالمنتخب الجزائري، وتمكن من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة عبر قناته التي تضم عددًا كبيرًا من المتابعين،نظرًا لأسلوبه البسيط والقريب من الجمهور.

حقيقة وفاة هشام في العارضة

حتى الآن يتم تداول خبر الوفاة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الصدمة بين متابعيه، بينما لم يصدر أي إعلان رسمي من أسرته أو جهة موثوقة يؤكد أو يوضح تفاصيل الوفاة بشكل كامل وما زال الأمر في انتظار بيان رسمي يحسم الحقيقة النهائية.