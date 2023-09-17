مال وأعمال

هاني برزي: لا نية للتخارج من إيديتا ونأمل في فرصة استحواذ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني برزي: لا نية للتخارج من إيديتا ونأمل في فرصة استحواذ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - دوت الخليج _ قال المهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه لا يعتزم ولا يفكر نهائيًّا في التخارج من إيديتا، وأنه يتمنى استمرارية انتماء الشركة إلى عائلة برزي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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