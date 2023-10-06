النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 05:11 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط ، خلال تعاملات جلسة الجمعة ، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي ، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي ، وكبح الطلب على الوقود في ظل استمرار ارتفاع معدل الفائدة.

وكانت أوبك+ قررت هذا الأسبوع الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير كما هي ، بما يشير إلى استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

استقرار الأسعار

من جانبه قال إدوارد مويا ، المحلل في أواندا ، إن أسعار النفط تمضي إلى الاستقرار بعد أسبوع قاس شهد عمليات بيع متواصلة في سوق السندات مما أثار مخاوف بشأن النمو العالمي.

وأضاف مويا أن أسوأ أسبوع بالنسبة للخام منذ مارس بدأ في جذب المشترين بالنظر إلى أن سوق النفط ستظل تشهد نقصاً على المدى القصير.

أما على صعيد التداولات ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% إلى 84.32 دولار للبرميل لكنها تراجعت 11.8% هذا الأسبوع.

فيما صعد الخام الأمريكي بنسبة 0.33% عند 82.54 دولار للبرميل ، وسط انخفاض 8.8% على مدار الأسبوع.

مخزونات النفط الأمريكية تنخفض 2.2 مليون برميل

وكانت قد أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، الأربعاء الماضي، إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت ، بينما ارتفعت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 414.1 مليون مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته بتراجع قدره 400 ألف.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 132 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.

وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض 463 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.