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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محافظ المركزي: إجراءات لحوكمة مبادرة الصناعة وتحديد أولويات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2024 07:19 مساءً - محمد أحمد – أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ، على اهتمام البنك باتخاذ إجراءات تضمن حوكمة مبادرة دعم قطاع الصناعة على أن يتم تحديد أولويات للصناعات المستهدفة.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري المصري، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” وقطاع السياحة، إلى أن مبادرة دعم قطاع السياحة جيدة مضيفا: “نحن مستعدون لتفعيلها”.
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